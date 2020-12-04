Yeşilhisar'da çiftçiler yağmur duasına çıktı - Son Dakika

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, duaya Kaymakam Fatih Bayram, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve çiftçiler katıldı.

Toprakların yağmura ihtiyacı olduğunu belirten Belediye Başkanı Taşyapan, "Öncelikle yapılan duaları Rabbimiz dergahında kabul ve makbul eylesin. İlçemiz çiftçilik konusunda büyük ovaları ve verimli toprakları barındırıyor. Topraklarımızın gelecek yıla yatırım olması için Rabbimizin bir damlasına ihtiyacımız var. Kuraklıktan dolayı burada yağmur duamızı yaptık. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan hemşehrilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.