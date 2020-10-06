Yeşilhisar'da yaşayan buluşçu yeni proje - Son Dakika

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesinde ikamet eden ve daha önce 63 metre uzunluğunda bir gemi prototipi ile dikkatleri çekerek köylülerin füze benzetmesi ile gündeme gelen Ali Yiğit yeni bir buluşla ortaya çıktı.

Yeni projesi ile ilgili "Dünyada ilk kez katı yakıt titreşim yoluyla ateşliğe taşıma sistemli, oksijen hakkıyla çalışan ve baca ısı kontrollü ekonomik ısıyı havayla taşımalı sistem olma özelliğini taşımaktadır" diyen Ali Yiğit; "Aksaray KOSGEB ile beraber çalışmasını yürütmüş olduğumuz havalı ısıtma sistemi başarıyla sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyeti patent dairesinden pataneti de onaylandı. Şuanda ürünümüz aktif çalışır haldedir. Kısmet olursa lisansımızı satış için hazırlıyoruz. Projemizin özellikleri; titreşimle yakıt alma su ile değil de hava ile ısıtma, kendinden temizlemeli dışarıdan bir temizlik müdahalesi istemiyor, baca ısı kontrollü içeri temiz hava sağlama gibi 11'e yakın özelliği olan bir sistem. Doğal çevrimine de müsaittir ayrıyeten kömürlü olarak da kullanılabilir" diye konuştu.

Yiğit, "Doğalgazla hava ile ısıtma olarak ilk kez kullanılan bir sistemdir. 2 ay öncesinden onaylanmış olup tüm belge ve lisansları almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ