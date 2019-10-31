Son Dakika Haberleri: Yeşilova Höyüğü'ndeki kazı dönemi sona erdi
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Yeşilova Höyüğü'ndeki kazı dönemi sona erdi

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü'nde bu yıl yapılan kazılarda, "bilanço" olarak nitelendirilebilecek taş buluntunun olduğu buluntular tanıtıldı.

Yeşilova Höyüğü'ndeki kazı dönemi sona erdi, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü'nde bu yıl yapılan kazılarda, "bilanço" olarak nitelendirilebilecek taş buluntunun olduğu buluntular tanıtıldı.

Ege Üniversitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesinin desteğiyle yürütülen Bornova'daki Yeşilova Höyüğü'nde kazı döneminin sona ermesi dolayısıyla, Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Derin, kentin tarihini 8 bin 500 yıl önceye çeken ve 2005'ten bu yana yürütülen kazılarda her yıl 200'e yakın buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Derin, bu yılki kazılarda, bilanço şeklinde nitelendirilebilecek, çizgilerin yer aldığı taş buluntunun yanı sıra dönemin üretim biçimini gösteren bir işlik ortaya çıkardıklarını, höyükte ilk defa, Büyük İskender dönemine ait gümüş sikkeye de rastladıklarını dile getirdi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Yeşilova Höyüğü ve diğer kazı alanları ile Bornova'nın en değerli müze-kentlerden biri olacağına inandığını belirtti.

İzmir İl Kültür Müdürü Murat Karaçanta ise İzmir'in 16 arkeolojik kazı yeri ile en fazla kazı yapılan şehir olduğunu vurguladı. Karaçanta, Yeşilova Höyüğü'nün Bornova'ya ve İzmir'e kültürel anlamda ciddi bir ivme kazandırdığını ifade etti.

Yeşilova Höyüğü, Bornova, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:10 Kaynak: AA
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