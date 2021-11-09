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Malatya'daki bir binada çökme meydana geldi - Son Dakika

Malatya'daki bir binada çökme meydana geldi

09.11.2021 19:51

Malatya'da bir binada meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışması sürüyor.

Malatya'da bir binada meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışması sürüyor.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve altında iş yerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Binada başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cepheden de başlandı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek, bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

Bu arada, olay yerinin çevresindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına göçme anı yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda vatandaşlar yürürken, bölgenin toz bulutuna kaplandığı, seyir halindeki araçların da kaldırımlara çarparak durabildiği görüldü.

Yaralılardan 7'si taburcu edildi

Bu arada, Malatya Valiliği yaralıların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yaralılardan Halit Hangün, Mustafa Asiltürk, Zeki Canpolat, Hüseyin Barlak, Ahmet Özcan, Vahap Atabey ve Hikmet Doğan'ın taburcu edildiği bildirilen açıklamada, Ali Seydi Felek, İbrahim Kalı, Duran İnan, İbrahim Uçak, Mehmet Günay ve Osman Aslantaş'ın da tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

264 personel sahada

Malatya'da yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmalarına AFAD ekipleri de destek veriyor.

Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Kahramanmaraş'tan olay yerine ulaşan AFAD ekipleri ile itfaiye, UMKE ve STK'lardan toplam 264 personel enkazda görev yapıyor.

AFAD'a ait arama köpekleri ve AFAD mobil koordinasyon merkezi bölgede çalışmalara eşlik ediyor.

Açıklamalar

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, göçük öncesinde binada 20 kişinin olduğunu tahmin ettiklerini, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da enkaz altından kurtarılanların hastanelere sevkinin yapıldığını kaydetti.

Göçüğün hemen ardından ekiplerin olay yerine geldiğini ifade eden Gürkan, "İtfaiye, AFAD olmak üzere bütün ekiplerimiz seferber oldu. Ümidimiz vatandaşların sağ salim enkaz altında çıkarılmasıdır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devletimiz tüm imkanlarıyla buradadır. Ümidimiz can kaybının olmamasıdır." dedi.

İl Sağlık Müdürü Recep Bentli de İnönü Caddesi'ndeki çöken binanın enkazından şu ana kadar 13 yaralının çıkarıldığını belirtti.

Yaralılardan 2'sinin Turgut Özal Tıp Merkezi, 11'inin ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı bilgisini veren Bentli, "13 yaralıdan 11'inin durumu iyi, 2'sinin orta." diye konuştu.

Valilikten vatandaşlara çağrı

Malatya Valiliği, göçükte enkaz altında yakınlarının olduğunu düşünen kişilerin ihbarda bulunmasını istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Şifa Mahallesi İnönü Caddesi 162 nolu binada saat 16.50 sıralarında meydana gelen çökme neticesinde enkazda yakını veya yakınları olduğunu düşünen vatandaşlarımızın 112 veya Valiliğimizin 0 532 662 60 23 nolu iletişim numaralarına bildirimde bulunmaları önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Binada kolonların kesildiği iddiası

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, göçme öncesinde bina altındaki dükkanlarda tadilat olduğu yönündeki iddialara değinerek, şunları kaydetti:

"Binamızda 16.50 sularında göçme yaşandı. Binanın alt katındaki iki iş yerinin birleştirilmesiyle ilgili bir tadilat olduğu bilgisi bize verildi. Bina gördüğüm kadarıyla eski bir bina. İş yerini alan kişi, iki dükkanı birleştirirken görünen o ki ya duvarları kaldırmış ya da taşıyıcıların kaldırılmasıyla ilgili tadilat yapmış. Bu da maalesef binanın göçmesine vesile olmuş. Bina içerisinde bizim çevreden, komşulardan aldığımız bilgi çerçevesinde alt katta çalışan birkaç kişinin olduğu üst katta da 20-25 kişinin kıraathanede oturduğuyla ilgili bilgi var. Başka yaralıların ve enkaz altında kalanların olduğu bilgisi var. kamu kurumları ve belediyeler, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hummalı çalışmayı sürdürüyoruz. İnşallah can kaybı olmaz. İnşallah yaralı sayımız da artmaz. Enkaz altındaki vatandaşlarımızı en kısa zamanda çıkarmayı hedefliyoruz. Belli ki herhangi bir izin almadan, bilgisizce binaya müdahale edilmiş gibi bir görüntü var. Mesleğimiz icabı gördüğümüz kadarıyla mühendislik bilgisi olmadan dışarıdan tadilata girişilmiş. Bilgisizlik ve cahilliğin neticesi de böyle ağır oldu. Temennimiz o ki can kaybı olmasın."

Malatya'daki bir binada çökme meydana geldi
Malatya'daki bir binada çökme meydana geldi
Malatya'daki bir binada çökme meydana geldi
Malatya'daki bir binada çökme meydana geldi
Malatya'daki bir binada çökme meydana geldi
Malatya'daki bir binada çökme meydana geldi

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'daki bir binada çökme meydana geldi - Son Dakika


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