Yeşilyurt Belediyesi, sanatçı Bilal Sonses'i Malatyalılarla buluşturuyor - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi, sanatçı Bilal Sonses'i Malatyalılarla buluşturuyor

13.10.2020 15:58
Yeşilyurt Belediyesi, sanatçı Bilal Sonses'i Malatyalılarla buluşturuyor, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, 16 Ekim Cuma günü saat 20: 30'da Beylerderesi Şehir Parkında sosyal mesafe kuralları altında düzenleyeceği konser programında, son dönemlerde seslendirdiği şarkılarla gençlerin beğenisini toplayan Bilal Sonses'i Malatyalı hayranlarıyla buluşturacak.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, 16 Ekim Cuma günü saat 20: 30'da Beylerderesi Şehir Parkında sosyal mesafe kuralları altında düzenleyeceği konser programında, son dönemlerde seslendirdiği şarkılarla gençlerin beğenisini toplayan Bilal Sonses'i Malatyalı hayranlarıyla buluşturacak.

'Bilal sonses' konseri 16 Ekim cuma günü saat 20: 30'da Beylerdersi şehir parkında 'Sosyal Belediyecilik' hizmetleriyle her yaştan vatandaşı sosyal, kültürel ve sportif hizmetleriyle buluşturmaya devam eden Yeşilyurt Belediyesinin yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında düzenleyeceği 'Bilal Sonses' konser programında, temizlik, maske ve hijyen kurallarından taviz verilmeyecek.

Sosyal mesafe, maske ve hijyenden taviz verilmeyecek

Konser programının düzenleneceği Beylerderesi Şehir Parkında ki özel alana maskesiz giriş yapılamayacak, alana giren herkesin ateş ölçümü yapılacak ve sosyal mesafe belirleme noktaları oluşturulup, giriş noktalarına el dezenfektanları yerleştirilecek.

"Sosyal mesafe kuralları altında güzel bir konser programı düzenleyeceğiz"

Genç sanatçı Bilal Sonses'i Malatyalı sevenleriyle buluşturacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Sosyal, kültürel, eğitim ve sportif hizmetlerimizle her yaştan vatandaşımıza hitap eden etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Pandemi salgını dolayısıyla hemşerilerimizin moral ve motivasyonlarını iyi bir noktaya taşınmasında sosyal ve kültürel etkinliklerin büyük önemi vardır. Yeşilyurt Belediyesi olarak insan odaklı hizmet anlayışımız gereği vatandaşlarımızın her türlü şartta yanlarında olmaya, bu tür konser veya sportif etkinliklerle destek olmaya özen gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz Ferhat Göçer, Koray Avcı ve İlyas Yalçıntaş konserlerimize halkımız ve özellikle de gençlerimiz yoğun ilgi göstermişti. 16 Ekim Cuma günü saat 20: 30'da Beylerderesi Şehir Parkımızda kuracağımız özel alanda son dönemlerin popüler isimlerinden olup, özellikle gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği Bilal Sonses'i sevenleriyle buluşturacağız. Sosyal mesafe kuralları altında gerçekleşecek etkinliğimizde maske ve hijyen kurallarına üst düzeyde dikkat edilecektir. Konser alanına maskesiz kimse alınmayacak olup, gelenlerin ateşleri ölçülüp, alan içerisinde sosyal mesafe alanları oluşturulacaktır. Görevli personellerimiz, konser öncesinden başlayarak alan etrafında ve içerisinde gerekli tedbirleri alacaklardır. Bizlerde sağlıklı ve güzel bir etkinliğin hayata geçmesi içinde çalışmaları yerinde takip edeceğiz. Konser programımızı takip edecek olan tüm misafirlerimizin tedbirleri elden bırakmamalarını özellikle rica ediyorum. Toplumsal motivasyonu güçlendirmek adına düzenleyeceğimiz bu etkinliğimize bütün hemşerilerimizi, özellikle de gençlerimizi davet ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt Belediyesi, sanatçı Bilal Sonses'i Malatyalılarla buluşturuyor

Yeşilyurt, 16 ekim, Konser, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt Belediyesi, sanatçı Bilal Sonses'i Malatyalılarla buluşturuyor - Son Dakika

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