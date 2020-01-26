Yeşilyurt Belediyespor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor 1-1 berabere kaldı

6 saat önce

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Yeşilyurt Belediyespor 1-1 berabere kaldı, System.String[]

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği takımıyla 1-1 berabere kaldı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmanın 84.dakikasında bulduğu golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı.


Turuncu yeşillilerin golünü Vedat Erçin kaydetti.


Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Emrah Tuncel, Sefa Korkmaz, Emrah Özyaylaz, Selim Dedekoç, Mustafa Pınar, Savaş Yorulmaz, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay, Barış Turan, Muhammed Öztürk, Emre Fırtına on biriyle çıktı.


Bu sonucun ardından Malatya Yeşilyurt Belediyespor 20. hafta sonunda puanını 20'ye çıkartarak ligde 16. sıraya yükseldi.


Ev sahibi takımda 76. dakikada Halil İbrahim Şagar kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
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