Yeşilyurt Belediyespor 1-1 berabere kaldı

Bu sonucun ardından Malatya Yeşilyurt Belediyespor 20. hafta sonunda puanını 20'ye çıkartarak ligde 16. sıraya yükseldi.

Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Emrah Tuncel , Sefa Korkmaz, Emrah Özyaylaz, Selim Dedekoç, Mustafa Pınar , Savaş Yorulmaz, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay, Barış Turan, Muhammed Öztürk , Emre Fırtına on biriyle çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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