Yeşilyurt Belediyespor'da kupada turu geçme hesapları

TFF 3.Lig'de henüz puanla tanışamayan Yeşilyurt Belediyespor'da gözler kupada oynanacak Elazığ Belediyespor maçına çevrildi.



Turuncu yeşilliler, Ziraat Türkiye Kupası 2. ur eleme maçında Elazığ Belediyespor'u eleyerek moral bulmak istiyor. Bütün hesaplarını turu geçmek üzerine yapan Malatya temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Vedat Erçin kupada ve hafta sonu oynanacak lig maçında forma giyemeyecek. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 3.Ligde ilk 2 haftayı yenilgiyle kapatan ve yönetimsel anlamda çeşitli sıkıntılarla boğuşan turuncu yeşilli takım kupayı çıkışa geçmek için bir fırsat olarak görüyor. Hayati Palancı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Malatya temsilcisinde son çalışmasını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Bu arada kulüp yönetiminin Yeşiltepe Stadı'ndaki eksiklikleri gidererek TFF'ye müsabakanın seyircili oynanması için yaptığı başvurunun olumlu neticelenmesi yarın ki doğu derbisi niteliğindeki maçı daha heyecanlı hale getirdi. Müsabakaya Malatyalı futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.



Yarın Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanacak Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Elazığ Belediyespor müsabakası 14.30'da başlayacak. - MALATYA