Yeşilyurt'ta Kitap Tokat 1. ödül töreni yapıldı - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı'nın öncülüğünde yürütülen Kitap Tokat Projesi kapsamında Yeşilyurt ilçesinde en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi.

Milli Hakimiyet İlkokulu ve Ortaokulu bünyesinde bulunan Z-kütüphanede yapılan ödül töreninde dereceye giren öğrencileri tablet ve kitap seti hediye edildi.

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Kitap Tokat Projesi'nin bu yıl da devam ettiğini belirterek, "Sizlerden daha çok kitap okumanızı istiyoruz. Siz okuyun, bizler hep yanınızdayız. Bundan sonraki ödül törenlerinde daha çok öğrenci görmek istiyoruz. Dereceye giren öğrencilerimizi de tablet le ödüllendireceğiz." dedi.

Kitap Tokat Projesi 1. ödül töreninde Milli Hakimiyet İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Muhammed Yusuf Meriç, İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Başak Gülce Güven ve Milli Hakimiyet Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Hayrunnisa Meriç dereceye girdi.

Ödül törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Ali Sever, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.