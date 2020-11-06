Yeşilyurt'ta Kitap Tokat 1. ödül töreni yapıldı - Son Dakika

Yeşilyurt'ta Kitap Tokat 1. ödül töreni yapıldı

06.11.2020 18:55
Yeşilyurt'ta Kitap Tokat 1. ödül töreni yapıldı, System.String[]

Tokat Valisi Ozan Balcı'nın öncülüğünde yürütülen Kitap Tokat Projesi kapsamında Yeşilyurt ilçesinde en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi.

Tokat Valisi Ozan Balcı'nın öncülüğünde yürütülen Kitap Tokat Projesi kapsamında Yeşilyurt ilçesinde en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi.

Milli Hakimiyet İlkokulu ve Ortaokulu bünyesinde bulunan Z-kütüphanede yapılan ödül töreninde dereceye giren öğrencileri tablet ve kitap seti hediye edildi.

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Kitap Tokat Projesi'nin bu yıl da devam ettiğini belirterek, "Sizlerden daha çok kitap okumanızı istiyoruz. Siz okuyun, bizler hep yanınızdayız. Bundan sonraki ödül törenlerinde daha çok öğrenci görmek istiyoruz. Dereceye giren öğrencilerimizi de tablet le ödüllendireceğiz." dedi.

Kitap Tokat Projesi 1. ödül töreninde Milli Hakimiyet İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Muhammed Yusuf Meriç, İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Başak Gülce Güven ve Milli Hakimiyet Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Hayrunnisa Meriç dereceye girdi.

Ödül törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Ali Sever, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Yeşilyurt, Milli, Tokat, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta Kitap Tokat 1. ödül töreni yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'li Caner Erkin, 3 yıl sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi Gaziantep FK maçına saatler kala Beşiktaşlı Necip Uysal kadrodan çıkarıldı Biden'ın evinin bulunduğu bölgede "hava sahasına kısıtlama" getirildi Alacaklarını alamayan inşaat şirketi, Barcelona'yı iflas talebiyle mahkemeye verdi Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek
Metrobüste cinsel saldırı davasında savcı mütalaasını açıkladı: Şahsa ait iç çamaşırı ve pantolonda sperm hücreleri tespit edildi Metrobüste cinsel saldırı davasında savcı mütalaasını açıkladı: Şahsa ait iç çamaşırı ve pantolonda sperm hücreleri tespit edildi         
18:52
Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı         
18:45
Trump'ın danışmanları ikiye bölündü! Bir grup yarıştan çekilmek isterken, diğer grup Trump'ın danışmanları ikiye bölündü! Bir grup yarıştan çekilmek isterken, diğer grup "mücadele edelim" diyor         
18:11
Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı         
17:59
Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:37
Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi         
17:18
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı         
16:51
Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı         
15:37
Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı         
15:07
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 19:05:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt'ta Kitap Tokat 1. ödül töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei