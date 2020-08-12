Yeşilyurt'ta Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Gülenç ile Başkan Çınar, ilçede bulunan sanayi siteleri, lokanta, fırın, kafeterya market ve kasap gibi iş yerlerinin denetimine katılarak vatandaş ve esnafı hijyen ve tedbir konusunda uyardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Çınar, alınan tedbirlerin vatandaşların sağlığını korumaya yönelik olduğunu belirtti.

Vatandaşlara sürecin taşıdığı riskleri anlattıklarını aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Sağlık, sosyal ve ekonomik hayatımızı direk etkileyen koronavirüs salgınından kurtulmak için hepimizin daha dikkatli ve özenli olması gerektiği bir dönemden geçmekteyiz. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık İl Müdürlüğü'nün günlük verilerine baktığımız zaman Malatya'da vaka artışlarının olduğunu görmekteyiz. Sosyal mesafe, maske ve temizlik gibi salgınla etkin mücadele yöntemlerinden asla uzaklaşmamalı ve rehavete girmemeliyiz. Kalabalık ortamlarda mutlaka maskemizi takmalıyız, sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz, gerekmedikçe evlerimizden çıkmamalıyız. 'Bana bir şey olmaz' düşüncesi salgının yayılmasını sağlar. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için lütfen daha duyarlı ve hassas olalım, kurallara uyalım."

İlçede denetimlerin ve bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirten Çınar, denetimleri hızlı ve titizlikle sürdüreceklerini ifade etti.