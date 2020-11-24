Yeşilyurt'ta millet bahçesi inşaat alanında kazı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Yeşilyurt'ta millet bahçesi inşaat alanında kazı çalışmaları tamamlandı

24.11.2020 15:44
Yeşilyurt'ta millet bahçesi inşaat alanında kazı çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Eski SSK Hastanemizin bulunduğu 40 dönümlük alan üzerine inşa edeceğimiz belediye hizmet binası ve millet bahçemiz, mimari yapısı, işlevselliği, modern görüntüsü ve sosyal donatılarıyla Benzersiz Şehirler anlayışına uygun, gelecek...

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Eski SSK Hastanemizin bulunduğu 40 dönümlük alan üzerine inşa edeceğimiz belediye hizmet binası ve millet bahçemiz, mimari yapısı, işlevselliği, modern görüntüsü ve sosyal donatılarıyla Benzersiz Şehirler anlayışına uygun, gelecek nesillere emanet edeceğimiz kıymetli bir eseridir" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kazı çalışmaları tamamlanan Belediye Hizmet Binası ve Millet Bahçesi alanında Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte incelemelerde bulunup, proje üzerine yetkililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt'un gelişen hüviyetine yakışacak çok değerli bir yatırımı gelecek nesillere emanet etmek için titiz ve planlı çalıştıklarını ifade eden Çınar, " Yıkımı tamamlanan eski SSK Hastanemizin bulunduğu 40 dönümlük alanda hizmete sunacağımız Belediye Hizmet Binası ve Millet Bahçemiz için başlatılan kazı çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için açıkladığı seçim manifestosunda üzerinde özenle durduğu 'Benzersiz Şehirler' hedefine uygun bir teknolojik alt yapıya ve mimari desenlere sahip olmasına özen gösterdiğimiz Belediye Hizmet Binası ve Millet Bahçemiz, deprem yönetmeliklerine uygunluğu, modern yapısı, mimari özellikleri, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla bölgemizin prestij seviyesini artıracaktır. Vatandaşlarımızın kolay ve rahat ulaşması bakımından Yeşilyurt'umuzun merkezi bir konumunda olmasına önem verdiğimiz Belediye Hizmet Binamız sayesinde hemşerilerimize her türlü hizmeti kolay ve rahat bir ortamda ulaştıracağız. Milletvekillerimizin, AK Parti İl ve İlçe Başkanlığımızın, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın, kurum ve kuruluşların destekleriyle bu özel bölgeye, görselliği, hizmet alanları, çevre düzenlemesiyle kentimizin vizyonel kent yapılaşmasına özel anlamlar katacak güzel bir hizmet binası kazandıracağız. Gelecek 50 yılda Malatya'mıza hizmet edecek, fonksiyonel alanlara sahip, geleceğin kent yapılaşmalarına örneklik gösterilecek güzel bir projeyi hemşerilerimizin hizmetine sunmak için açıkçası sabırsızlanıyoruz. Yeni Hizmet Binamız ve Millet Bahçemizle hizmetteki kalite standardını daha iyi noktaya taşımış olacağız, başarı çıtamızı yükselteceğiz. 'Başlamak bitirmenin yarısıdır' diye bir sözümüz vardır. 31 Mart Seçimlerindeki taahhütlerimiz arasında yer alan bu kıymetli projemize bizler başladık. Diğer vaatlerimizde olduğu gibi bu sözümüzde yerine getirmek için çok çalışacağız, mücadele edeceğiz, Allah'ın da yardımıyla inşallah sağlıklı, kazasız belasız bir şekilde tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Tabii ki buradaki binayı anlamlı ve özel kılacak olanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından yapılacak olan Millet Bahçesidir.Bu alanın Yeşilyurt Belediyesine tahsis edilmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"İki vizyonel yatırım alanıyla yeni bir yaşam alanı kuruyoruz"

Yeni Hizmet Binası ile Millet Bahçesiyle bölgeye yeni bir yaşam alanı kuracaklarına dikkat çeken Çınar, " Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un Malatya'yı ziyareti sırasında bu alanının 35 dönümlük kısmına Millet Bahçesi yapılması talimatını vermesi, bu bölgemizin mevcut yapısının farklı bir değer ve kıymete kavuşmasına neden olacaktır. Hizmet Binası ve Millet Bahçemizin yapısının birbirini bütünleştirecek şekilde hizmete girmesini sağlayarak burayı cazibe merkezine dönüştüreceğiz. İki vizyonel yatırımın aynı bölgede olması, yeni bir yaşam alanı anlamına gelmektedir. Çocuğundan gencine, kadınından yaşlısına, engellisinden sporcusuna kadar tüm vatandaşlarımıza hitap eden yeni ve özel mekanlarımızın sayısını bu tür vizyonel ve özel projelerle artırarak Yeşilyurt'ta yaşamanın ne kadar ayrıcalıklı ve farklı olduğunu daha güçlü bir şekilde hissettireceğiz. Yeşilyurt'un kimliğine yakışan, şehirleşme ve modern kentleşme modelinin gerekliliklerini yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Üzerinde büyük bir özenle durduğumuz, her aşamasını yakından takip ettiğimiz Yeni Hizmet Binamız ve Millet Bahçemiz, görselliği ve tasarımıyla bu tür projelere örneklik teşkil edecektir. Malatya gerçekten böylesine devasa, güzel ve vizyonel yatırımı sonuna kadar hak ediyor. Bizlerde Malatya'mızı Benzersiz Şehirler modeline uygun yatırımlarla donatmak adına 7/24 çalışıyoruz" diye konuştu.

Çınar, inşaat alanında çalışan personellere tatlı ikramında bulup, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - MALATYA

Yeşilyurt'ta millet bahçesi inşaat alanında kazı çalışmaları tamamlandı
Yeşilyurt'ta millet bahçesi inşaat alanında kazı çalışmaları tamamlandı
Yeşilyurt'ta millet bahçesi inşaat alanında kazı çalışmaları tamamlandı

Millet Bahçeleri, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta millet bahçesi inşaat alanında kazı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


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