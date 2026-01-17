Yeşilyurt\'ta Yeni Camii Açıldı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ve Malatya Valisi Seddar Yavuz'un katılımıyla Yeşilyurt'ta açılışı yapılan Kubbetü's- Sahra Camii programına katıldı. Ölmeztoprak, caminin yalnızca bir ibadet alanı değil, ilim, ahlak ve kardeşliğin birlikte yaşatıldığı çok yönlü bir irfan merkezi olarak şehre kazandırıldığını vurguladı.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kubbetü's-Sahra Camii, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın katılımıyla ibadete açıldı.

Kudüs bilincini canlı tutan bir sembol

Milletvekili Ölmeztoprak, camilerin toplumda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren merkezler olduğuna dikkat çekerek, Camiiye verilen ismin taşıdığı manevi anlamın altını çizdi. Ölmeztoprak, Kubbetü's-Sahra isminin ilk kıble Mescid-i Aksa'yı ve ümmet bilincini hatırlattığını belirterek, bu sembolün Malatya'da vücut bulmasının ayrı bir kıymet taşıdığını ifade etti.

Milletvekili Ölmeztoprak, zemin katından eğitim sınıflarına, 4-6 yaş Kur'an kurslarından hafızlık sınıflarına, gençlik ve kadınlara yönelik bölümlerden sosyal alanlara kadar geniş bir donanıma sahip olan caminin, her yaştan vatandaş için ilim ve değerlerle buluşma noktası olmasının hedeflendiğini kaydetti.

Cebrail Kurel Kur'an Kursu'na ziyaret

Program kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt ilçesinde hizmet veren Cebrail Kurel Kur'an-ı Kerim Kursu'nu ziyaret etti.

Ölmeztoprak, beş katlı yapının sadece bir eğitim binası değil; edep ve ahlakın da inşa edildiği örnek bir merkez olduğunu dile getirdi. Kursta hafızlık eğitiminin yanı sıra Arapça, meal dersleri ve görme engelli öğrenciler için özel sınıflar bulunduğuna dikkat çekti.

Türkiye genelinde başarıyla öne çıkıyor

Milletvekili Ölmeztoprak, bugüne kadar yüzlerce hafız mezun veren kursun, 2025 Hafızlık Tespit Sınavı'nda tam başarı elde ederek Türkiye genelinde öne çıkan merkezlerden biri haline geldiği belirtti. Ölmeztoprak, emeği geçen hocalara, idarecilere ve hayırseverlere teşekkür ederek, bu ilim yuvalarının nesillerin istikamet bulmasına vesile olmasını temenni etti.

Miraç Gecesinde gönüller Malatya'da buluştu

Milletvekili Ölmeztoprak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un katılımlarıyla Malatya'da gerçekleştirilen Miraç Kandili Mevlid Programı'nda da gönüllerin aynı duada buluştuğunu ifade etti. Ölmeztoprak, bu mübarek gecenin birlik, kardeşlik ve manevi diriliş duygularını pekiştirdiğini vurguladı. - MALATYA