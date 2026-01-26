Yeşilyurtspor'dan Gelecek İçin Umut Mesajı - Son Dakika
Yeşilyurtspor'dan Gelecek İçin Umut Mesajı

26.01.2026 13:08
Malatya Yeşilyurtspor Basın Sözcüsü Kocaman, mağlubiyete rağmen mücadele azmini vurguladı.

Malatya Yeşilyurtspor Kulübü Basın Sözcüsü Yusuf Kocaman, Nesine 3. Lig 2. Grup'un 18. haftasında sahalarında 12 Bingölspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kocaman, alınan sonucun üzücü olduğunu ancak takımın sahada ortaya koyduğu istekli ve mücadeleci oyunun gelecek haftalar adına önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

Malatya Yeşilyurtspor Kulübü Basın Sözcüsü Yusuf Kocaman, futbolun doğasında galibiyet kadar mağlubiyetin de bulunduğuna vurgu yaptığı açıklamasında; "Bu maçtaki temel önceliğimiz; sahada mücadele azmini ve kararlılığı göstermek, her geçen hafta daha güçlü bir oyun karakteri ortaya koymaktı. Sonuç arzu ettiğimiz gibi olmadı ancak bu karşılaşma, geliştirmemiz gereken alanları net şekilde görmemizi sağladı. Bu tablodan doğru dersleri çıkararak önümüzdeki haftalara daha diri, daha odaklı ve daha güçlü hazırlanacağız" dedi.

Yeni yönetim olarak göreve başlarken hedeflerini açık şekilde ortaya koyduklarını belirten Kocaman, kulübün geleceğine dair değerlendirmelerde bulunarak, "Malatya'yı en iyi şekilde temsil edebilecek, sürdürülebilir ve kurumsal bir yönetim modeli inşa etmeyi amaçlıyoruz. Günü kurtaran adımlar yerine; şeffaflığı, hesap verebilirliği ve mali disiplini esas alan, altyapıyı güçlendiren ve gençlerimize fırsat tanıyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Kulüp Başkanımız Sayın Ramazan Ayhan'ın da ifade ettiği gibi, Malatya Yeşilyurtspor'u hem sportif hem de kurumsal anlamda daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Transfer sürecine dair de açıklamalarda bulunan Kocaman, kulübün kısa ve uzun vadeli hedeflerini dengeleyen bir planlama yürüttüklerini belirterek, "Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan, rekabet gücü yüksek ve istikrar sağlayacak bir takım iskeleti kurmayı hedefliyoruz. Doğru profillerle, doğru dengeleri oluşturarak kulübümüzün bugünü kadar yarınını da güvence altına alacak bir yapı oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında yerel yönetimlere de teşekkür eden Basın Sözcüsü Yusuf Kocaman, Malatya Yeşilyurtspor'a verilen desteğin son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Soğuk havaya rağmen tribünleri doldurarak takımı yalnız bırakmayan taraftarlara da özel olarak teşekkür eden Kocaman, "Bu kulübün gerçek sahibi Malatyalılar ve taraftarlarımızdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana tribünlerde artan desteği memnuniyetle görüyoruz. Bu sahiplenme, Malatya futbolu adına güçlü bir umut ışığıdır" dedi.

Önlerinde kritik maçların bulunduğunu belirten Kocaman, "Camiamızın birlik ve beraberliğini büyüterek, omuz omuza vererek bu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Bizlere emanet edilen bu kulübü, şehrimize yakışır bir anlayışla ve büyük bir sorumluluk bilinciyle yönetmeye devam edecek; Malatya Yeşilyurtspor'u hak ettiği yerlere taşımak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yeşilyurtspor'dan Gelecek İçin Umut Mesajı
