Yeşilyurt’ta çiftçiye 300 bin fide desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilyurt’ta çiftçiye 300 bin fide desteği

Yeşilyurt’ta çiftçiye 300 bin fide desteği
30.04.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak amacıyla ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere 300 bin sebze fidesi dağıttı.

Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin mali yükünü hafifletmek amacıyla önemli bir destek programını daha hayata geçirdi. “Fideler Çoğalsın, Bereket Katlasın” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere toplam 300 bin adet domates, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtıldı.

Yeşilyurt’ta çiftçiye 300 bin fide desteği

300 BİN FİDE DAĞITILDI, HEDEF ÜRETİMİ ARTIRMAK

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Çilesiz Semt Pazarı’nda gerçekleştirilen dağıtım programına çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. İlçenin farklı mahallelerinden gelen üreticiler, sağlanan destekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Program kapsamında üretim alanlarının genişletilmesi, verimliliğin artırılması ve yerel ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor.

TARIMDA BÜYÜK DESTEK: İKİ YILDA 550 BİN FİDE

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, son iki yılda toplam 550 bin fideyi üreticilerle buluşturduklarını belirterek, tarımı stratejik bir alan olarak gördüklerini vurguladı. Başkan Geçit, fide destekleri sayesinde ürün çeşitliliğinin arttığını, çiftçilerin gelir seviyesinin yükseldiğini ve kırsal kalkınmanın güç kazandığını ifade etti.

Yeşilyurt’ta çiftçiye 300 bin fide desteği

“ÜRETEN ÇİFTÇİ, GÜÇLÜ ŞEHİR DEMEKTİR”

Programda konuşan Başkan Geçit, tarımın hem ekonomi hem de gelecek açısından kritik bir rol oynadığını belirterek, “Çiftçi üretirse şehir büyür, çiftçi kazanırsa ekonomi güçlenir” dedi. Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan da yapılan desteğin önemine dikkat çekerek üreticilere verilen katkının sürdürülebilir kalkınma açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Program, fidelerin çiftçilere teslim edilmesiyle sona erdi.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Belediye, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Malatya Yeşilyurt’ta çiftçiye 300 bin fide desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 11:45:01. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşilyurt’ta çiftçiye 300 bin fide desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.