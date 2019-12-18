Yetenekli öğretmen geleceğin şampiyonlarını yetiştirecek - Son Dakika
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Yetenekli öğretmen geleceğin şampiyonlarını yetiştirecek

7 saat önce

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okçuluk kursu açan beden eğitimi öğretmeni Çağdaş Cesur, geleceğin Türkiye ve dünya şampiyonlarını yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetenekli öğretmen geleceğin şampiyonlarını yetiştirecek, System.String[]

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okçuluk kursu açan beden eğitimi öğretmeni Çağdaş Cesur, geleceğin Türkiye ve dünya şampiyonlarını yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Katıldığı turnuvalarda Avrupa 3.'sü ve dünya 5.'si olan okçuluk eğitmeni Çağdaş Cesur, beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı Manisa'nın


Alaşehir ilçesindeki İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de okçuluk kurs açtı. Yaklaşık 2 yıl önce açılan kurslarda Türkiye'yi temsil edecek turnuvalarda şampiyonların yetiştirilmesi hedefleniyor. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören okçuluk kursunda 30 öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin hedefi 2019-2020 Eğitim öğretim yılı ikinci yarısında Manisa'da yapılacak müsabakalar sonunda, birinci olarak Türkiye şampiyonasına katılmak.


Okçuluk eğitimleriyle birlikte derslerinde de daha başarılı olduğunu belirten öğrencilerden Erim Can Aslan, "Okulumuzda açılan okçuluk kursuna katıldım. İki buçuk senedir bu işi yapıyoruz. Okçuluk bizim için farklı bir yöntem oldu. Hem derslerimize hem de günlük yaşantımıza dikkat ve çalışma hayatımızda çok büyük etkisi oldu. Çağdaş hoca bizi iki buçuk senedir çalıştırıyor ve çok iyi şeyler yapıyoruz. Manisa'da yapılacak olan il birinciliğinden sonra, Türkiye Şampiyonası'na katılacağız ve inşallah kazanacağız" dedi.


Türkiye'deki ilk resmi okçuluk kursunu kendisinin açtığını belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Çağdaş Cesur, "İki buçuk yıl önce Türkiye'nin ilk resmi okçuluk kursunu Alaşehir'de ben açmıştım. Okçuluk sporunda İki tane Avrupa üçüncülüğüm ve dünya beşinciliğim var. Hedefimiz ikinci dönem Manisa'da yapılacak olan il birinciliği turnuvasına katılıp orada dereceye girip Türkiye Şampiyonası'nda okulumuz ve Alaşehir'i temsil etmek. İki kategoride kurs açtık. Birisi olimpik kategori, diğeri de makaralı kategori. İki buçuk yıldır yavaş yavaş ilerleyerek, istediğimiz seviyeye gelmeye başladık. Sporcularımız hem makaralı hem de olimpiyat alanda atışlar yapabiliyorlar. Bizim okulumuzun yaptığı gibi kurs Türkiye'de sadece bizim okulumuzda var. Türkiye'de bu şekilde çalışma yapan başka bir okul yok. Çocuklarımız bunu en güzel şekilde değerlendiriyor, bizleri güzel bir şekilde temsil ediyorlar" diye konuştu. - MANİSA

Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:16 Kaynak: İHA
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