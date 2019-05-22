Son Dakika Haberleri: Yetim Çocuklar İftarda Buluştu

Yetim Çocuklar İftarda Buluştu

7 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından 300 yetim çocuğa iftar verildi.

Yetim Çocuklar İftarda Buluştu, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından 300 yetim çocuğa iftar verildi.

Vakfın Kahta Temsilciliğince bir düğün salonunda, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yetimlerin aileleriyle katıldığı iftar programında yemekler vakıf gönüllüleri tarafından servis edildi.

İHH Kahta Temsilcisi Mehmet Güllü, yaptığı konuşmada, yetim ve öksüz çocukların iftar yerini çiçek bahçesine çevirdiğini söyledi.

Vakfın bölge, din, dil ırk ve mezhep gözetmeksizin dünyanın her yerindeki mazlumlara yardım etmeye çalıştığını anlatan Güllü, "İHH dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış, savaş, tabii afet gibi sebeplerden mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, evsiz, yurtsuz kalmış insanlara insani yardım ulaştırmak için kurulan ve hala bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarına devam eden bir kuruluştur." diye konuştu.

İlçede bu yıl 500 aileye giyim ve gıda yardımı yapıldığını, 150 öğrenciye burs verildiğini aktaran Güllü, 50 okulda Yetim Kardeş Projesi'ni başlattıklarını, bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Program, yetimlere giysi hediye edilmesiyle son buldu.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:10 Kaynak: AA
Adıyaman, Güllü, Kahta, İHH, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Minik Ecrin Olayı İzleyicilerin Kanını Dondurdu! İşte YSK'nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi ABD, Türkiye'nin Güvenli Bölge Talebine Yanıt Verdi: Yapabileceğimizi Sanmıyoruz Yıldırım'dan "Oylar Çalındı" Açıklaması: Gerekçeli Kararda Bir Tarafın Söylemini Yazacak Halleri Yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:08:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yetim Çocuklar İftarda Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]