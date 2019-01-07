Ağrılı 70 yetim çocuk, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
ve Müstakil Sanayici İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) koordinasyonunda düzenlenen etkinlikle ilk kez sinemaya gitti.
Vakfın Ağrı İl Temsilciliği, yetim çocuklara yönelik Doğubayazıt
ilçesine gezi düzenledi.
MÜSİAD Ağrı Şubesinin de destek verdiği organizasyonla Ağrı'dan Doğubayazıt'a getirilen 70 çocuk, İshak Paşa Sarayı
ve Ahmed-i Hani Türbesi'ni ziyaret etti.
Gezinin ardından ilçedeki bir alışveriş merkezine getirilen çocuklar, burada yedikleri yemeğin ardından sinema sürpriziyle karşılaştı.
Sinema salonunda çizgi film izleyen çocuklar, hayatlarında ilk kez sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı. Daha sonra çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edildi.
Vakfın Ağrı İl Temsilcisi Kerem Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğubayazıt'ın tarihi yerlerine düzenledikleri gezinin ardından yetim çocuklara sinema sürprizi yaptıklarını söyledi.
Çocukların bir çoğunun hayatlarında ilk kez sinema salonunda film izlediklerini anlatan Engin, "Yetimler Allah'ın bizim içimize bıraktığı birer emanettir. Bugün kutsal emanetimiz olan yetim çocuklarımızla birlikte tarihi İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Türbesi'ni gezdik. Ardından onlara çok güzel bir sürpriz hazırladık. Kendilerine yaptığımız yemek ikramının ardından hep beraber sinema salonuna geçtik. Bu çocuklarımız bugün burada ilk defa sinemaya gitmenin keyfini yaşadı. Bakın Ağrı ile Doğubayazıt arası 90 kilometre. Bu mesafe kimimize göre çok kısa ama inanın bazı insanlar için çok uzak bir mesafe. Dolayısıyla bu uzak mesafeleri kısaltabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.
Bu tür etkinliklerin yetim çocukları "yalnızlık" psikolojisinden kurtardığına dikkati çeken Engin, çocukların sosyalleşmesinin önünü açan organizasyonlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.