Yetim Vakfı dünyanın farklı bölgelerindeki yetimlere desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Yetim Vakfı, dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli nedenlerle yetim kalan çocuklara sağladığı ayni ve nakdi yardımlarına devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez" kampanyası ile 1 milyondan fazla yetimin bulunduğu Suriye'nin İdlib kırsalında çadır kamplarda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine 300 ton kömür ve yatak dağıtımı gerçekleştirildi.

Bosna Hersek genelindeki 50 yetim aileye kışlık odun ulaştıran vakıf, Yemen'in Taiz ve Marib bölgelerindeki 200 aileye de sünger yatak dağıttı.

Yetim Vakfı, uzman psikologlar eşliğinde yaptığı aktiviteler ve oyunlarla çocukların aktif dinleme ve odaklanma becerilerini de artırmayı amaçlıyor. Psikososyal Destek Merkezinde yetim çocuklar ve anneleri için müdahale programları geliştirilirken, yaşamlarındaki risk faktörlerinin azaltılması ve destek faktörlerinin artırılması sağlanıyor.

Çocuklara sağlık taraması ve terapi desteği

Çocuklara sağlık alanında sağlanan destek kapsamında İl Göçmen Sağlığı Merkezinden Dahiliye Uzmanı İbrahim Zahra tarafından Kilis Anaokulundaki çocuklara genel sağlık taraması yapıldı.

Öğrencilerin velilerine de Reyhanlı Sosyal Hizmet Merkezi'ndeki vakıf psikologlarınca "Çocukların Davranışlarına Karşı Anne- Baba Tutumu" başlıklı bilgilendirme semineri verildi.

Babıska Sosyal Hizmet Merkezinde eğitim gören öğrenciler için gönüllülerle birlikte düzenlenen etkinliklerde de çocuklara oyuncak dağıtıldı. Vakıf aracılığıyla 31 yetim çocuğa bireysel olarak 124 saat, 80 çocuğa grup oyun terapisinde 160 saat ve yine 80 çocuğa grup atölyesinde 160 saat terapi uygulandı. 26 yetim annesine de bireysel olarak 104 saat terapi desteği sağlandı.

Suriye'deki briket evler elektriğe kavuştu

Vakıf, Suriye'de çadırda kalan yetim aileler için yapılan briket evlere hayırseverlerin desteğiyle elektrik bağladı. Böylece, Azez'e bağlı İhtimalat köyünde 144 briket ev elektriğe kavuştu.

Bu arada, Yetim Vakfı ramazan hazırlıklarını da tamamladı. İstanbul Gönüllü Teşkilatı ile istişare toplantısında bir araya gelen Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, ramazan öncesinde yapılan hazırlıklara dair bilgi verdi.