Yetişkin film yıldızı erkeklerin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı

Yetişkin filmlerinin ABD'li oyuncusu Lana Rhoades, sosyal medyadan gündem yaratan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir erkekte aradığı üç şeyi sıralayan Rhoades, bu kez de penis boyutunun önemine ilişkin sorulara yanıt verdi.

ABD'li cinsel içerikli film oyuncusu Lana Rhoades, Youtube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı. 2019'un en çok aranan yetişkin film yıldızı seçilen 23 yaşındaki Rhoades, uzmanlardan bilim insanlarına, sosyal medyadan ikili ilişkilere kadar herkesin irdelediği bir konuya eğildi: Cinsel ilişkide, penis boyu önemli mi?

"BOYUNUN ÖNEMİ YOK, HEPSİ İYİ HİSSETTİRİYOR"

Soruya içtenlikle yanıt veren genç oyuncu, "Bence penis boyunun üzerine kafa yorulduğu kadar bir önemi yok. Hepsi iyi hissettiriyor" dedi.

Erkeklerin dikkatini vermesi gereken daha önemli noktalar olduğunu söyleyen Rhoades, hayranları için yeni ipuçları da verdi. Rhoades, "Benim için asıl önemli olan şey yakınlık. Göz kontağı kurmak, benden hoşlandığını ve benimle olmak istediğini hissettirmesi. Bunlar hoşuma giden şeyler" ifadelerini kullandı.

BİR ERKEKTE ARADIĞI 3 ÖZELLİK

Rhoades, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoda ise bir erkekte aradığı üç özelliği sıralamıştı. Genç oyuncu, doğal bir çekim aradığını ve aynı espri anlayışına sahip olmayı beklediğini söylemiş, son olarak ise karşıdaki kişinin kendisiyle şöhreti için birlikte olup olmadığına baktığını anlatmıştı.