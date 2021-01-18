Yığılca Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine Serhat Dursun atandı - Son Dakika

Yapılan son atamalar ile Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcılığına atanan Dursun, evli ve iki çocuk babası.

2010 yılında Tokat 'ın Erbaa ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünde işletme şefi olarak göreve başlayan Dursun, 9 yıl şeflik yaptı.

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