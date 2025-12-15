Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı

Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi 10'uncu Yavuz Sokak'ta 4 katlı eski bina için yıkım kararı alındı. İş makinesi ile yıkım için harekete geçen operatör, binayı zeminden yıkmaya başladı.
Binanın ilk 3 katı yıkılırken, son kat ise duvar ve kolonlar üzerinde ayakta kaldı. İş makinesinin darbesiyle son kat da yerle bir olurken, sokak toz bulutuyla kaplandı. Yıkım anları kameraya yansıdı. Çevredekiler ilk kez böyle bir yıkım gördüklerini ve şaşırdıklarını belirtti.
