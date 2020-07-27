Yıkılan evi için gözyaşı döken Hatun anaya Başkan Çetin'den dubleks ev - Son Dakika

Adana'da temeline giren su nedeniyle temeli kayan ve evleri yıkılan aileye ev sözü veren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sözünü tuttu. Çetin, evleri yıkılan aileye göl manzaralı, dubleks evinin anahtarını teslim etti.

Geçtiğimiz Ocak ayında Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde 20 yıllık evlerinde yaşayan yüzde 84 engelli Ali Tik ve kan kanseri Hatun Tik'in şiddetli yağan yağmur sonrası evlerinin temeli kaydı ve derin yarıklar oluştu. Konunun haber yapılması üzerine Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin harekete geçerek, aileyi evlerinin belediye tarafından kontrollü yıkılması konusunda ikna etti. Ayrıca Çetin, aileyi evsiz bırakmayacağının sözünü vererek, "İlgililerle görüşeceğim. Gerekirse kendi cebimden yaptıracağım" sözü verdi.

Bugün ise Başkan Çetin, sözünü tutarak gecekonduları yıkılan aileye göl manzaralı, 2 katlı dubleks ev yaptırarak evin anahtarını teslim etti. Çetin, ev sahipleri Ali Tik ve Hatun Tik ile yeni evlerini gezdi.

Yeni evlerine kavuşan aile Başkan Çetin'e çok teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı. Ev sahibi Hatun Tik, "Benim ailemin maddi durumu yoktu. Bu evi geri yerine getiremezdi. Dışarıda kalmıştım. Allah başkanımdan razı olsun sözünü tuttu. Böyle başkan herkesin başına lazım" diyerek gözyaşı döktü.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de heyelan sonrası eski evin çok büyük bir hayati tehlike arz ettiğini ifade ederek, "O zaman buraya gelince evin o halini görünce hemşehrilerimizin durumunu görünce çok üzüldüm. Söz verdim kendilerine. Dedim ki 'siz hiç merak etmeyin bakanlıkla görüşeceğim. Bir yardım yaparlarsa onunla evinizi yapacağız' yapmadılar önemli değil. 'Hiçbir şey olmazsa ben kendi cebimden de olsa sizi yeni bir evle buluşturacağım' dedim. Söz verdik yerine getirdik. Her insan sözünün eri olmalı" diye konuştu.

Ali Tik ve Hatun Tik yeni evlerinin önünde Başkan Çetin'e kahve ikramında bulunup birlikte kahve içti. - ADANA