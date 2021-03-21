Yıl 12.900… Vampir Avcısı D… - Son Dakika

Yıl 12.900… Vampir Avcısı D…

21.03.2021 10:00
Yıl 12.900… Vampir Avcısı D…, System.String[]

Merhaba değerli bilim kurgu severler.

Merhaba değerli bilim kurgu severler.

Bu yazımda tarafından basılan "Vampir Avcısı D" romanını sizler için incelemek istedim.

Aranızda bu seriyi yeni duymuş veya bu yazım itibariyle yeni duyacak olan arkadaşlar olsa da aslında bu seri 1980'lerden itibaren bir çok dilde yayınlanmış manga, roman ve animeleri bulunmakta.

Japon toplumunun muhafazakar bir ülke olmalarına tezat olarak sahip oldukları hayal gücünün genişliği her zaman beni şaşırtmıştır.

Belki de kendilerini diğerlerinden farklı kılan en önemli şey; adet, gelenek ve göreneklerinden vazgeçmeden zamanın ilerisindeki konularda kafa yormaları ve bir çok konuyu kıta Avrupası'ndan farklı yorumlamalarıdır.

Nitekim bu durum özellikle görsel ve yazılı eserlerinde de kendini göstermekte, yayınladıkları anime ve mangaların içeriği de hayal güçleri ile doğru orantılı olarak zengin ve özgün olmaktadır.

Tolstoy şöyle diyor: "Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. ya bir insan bir yolculuğa çıkar, ya da şehre bir yabancı gelir."

Yalnızca en üstün yeteneklere sahip olanlar vampir avcısı olabiliyordu.

Doris'in nihayet karşılaştığı "D" adındaki avcı ise, geniş kenarlı gezgin şapkası takan çok yakışıklı bir adamdı.

Vampirlerle savaşta neredeyse efsane haline gelen bu genç avcının yüreğinin derinliklerinde ise kimseyle paylaşmadığı  karanlık bir sır vardı."

Vampir Avcısı D'de Tolstoy'u kırmayarak ikinci seçeneği seçerek sessiz ve karizmatik bir yabancı olan  "D" nin kasabaya gelmesi ile  açılış yapıyor.

Karakterimiz hakkında ilk aşamada mesleği olan vampir avcılığı dışında pek bir bilgimiz olmasa da ileriki sayfalarda kendisinin bir Dhampir (yarı insan, yarı vampir) olduğunu ve sol elinde kendi karakteri olan bir parazit taşıdığını öğreniyoruz.

Roman gerçekten de bir oturuşta okunup bitirilebilecek bir akıcılığa sahip olup, fantezi ve gotik bilim kurgu edebiyatına güzel bir örnek teşkil etmekte.  Yazar bildiğimiz vampir mitinden faydalansa da bunu kendi içinde tutarlı bir şekilde bilim kurgu modeline oturtuyor. Belki ufak bir kusur diyebileceğimiz "D"nin aşırı sessiz ve cool halinin soğukluğunu da sol eli esprili yorumlarıyla neredeyse kusursuz bir biçimde engelleyerek okuma zevkini arttırıcı bir katkı yapmakta.

Eğer Damphir'ler ile ilgili çeşitli eserlere göz atmak isterseniz Wesley Snipes'ın başrolünü oynadığı "Blade" serisi ve Maceraperest Çizgiler tarafından ülkemizde de yayınlanan "Dampyr" çizgi roman serisine de göz atmanızı öneririm.

Yıl 12.900… Vampir Avcısı D…

Muhafazakar, Tolstoy, Vampir, Japon, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Yıl 12.900… Vampir Avcısı D… - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum: Hiç kimse Meclis'i hukuk dışı propagandanın parçası kılamaz Polisten kaçıp köprü demirlerine saplandı, kendisini çeken gazetecilere 'çek çek, ölmedi de hayatta kaldı de' dedi Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna yansıdı: İstanbul'a bahar değil yeniden kar geliyor Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi
Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti         
10:14
Husumetlilerinin iş yerini basan şehir magandası, ''Kafama sık'' diyerek polise saldırdı Husumetlilerinin iş yerini basan şehir magandası, ''Kafama sık'' diyerek polise saldırdı         
09:48
Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı         
09:19
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı         
08:44
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı         
08:09
Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar         
23:20
Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
21:11
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 10:22:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıl 12.900… Vampir Avcısı D… - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei