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Yıl sonu sergisindeki defile beğeni topladı

2 saat önce

Bilecik'in Bozüyük Halk Eğitim Merkezi tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılan kursların yıl sonu özel sergisi düzenlenen tören ile açıldı.

Yıl sonu sergisindeki defile beğeni topladı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük Halk Eğitim Merkezi tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılan kursların yıl sonu özel sergisi düzenlenen tören ile açıldı.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam yıl içerisinde düzenlenen kurslar hakkında bilgi verdi. Konuşmasında "Bizlerin ödülü sizlerin takdirleri ve kursiyerlerimizin memnuniyetleridir" diyen Susam; "Eğer bugün bir hanım kardeşimizi televizyonun önünden kaldırıp kurslarımızda üretken bir bireye dönüştürebiliyorsak, bir teyzemizi eski koltuğundan üzgün bir halde ayırıp burada tebessüm eder bir hale getirebiliyorsak, bir gencimizi bir ev hanımımızı kurslar sayesinde iş sahibi yapabiliyorsak, bir çocuğumuzun müzik resim spor dalında yeteneklerini keşfedip onu sokakların kötü şartlarından koparıp eğlenceli ve eğitici vakit geçirmesini sağlayabiliyorsak, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve kursiyerlerimize hep bir ağızdan biz bir aileyiz dedirtebiliyorsak bizim için en büyük takdir en büyük memnuniyet en büyük kazanç budur" dedi.

Programda kurum öğretmenlerinin hazırladığı müzik dinletisi ve Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı eğitimler ile hayatları değişen kursiyerlerin anlatıldığı video ilgi ile izlendi. Daha sonra İnönü işi kursunda öğretmenler ve kursiyerler tarafından hazırlanan kıyafetlerden oluşan defile büyük beğeni kazandı. Yıl boyunca açılan okuma yazma kurslarına devam ederek başarılı olan kursiyerlere belgeleri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu tarafından, Avrupa düzeyinde başarı elde eden sporculara ise belgeleri Kaymakam Hasan Yaman tarafından takdim edildi. Programın devamında protokol üyeleri tarafından sergi açılışı gerçekleştirildi. Kaymakam Yaman, Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler sergiyi gezerek kurs öğretmenlerinden bilgi aldı. Birbirinden güzel el emeği göz nuru el işlerinin sergilendiği Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisinin 3 gün boyunca ziyaret edilebileceği öğrenildi.

Açılış törenine, Kaymakam Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Serkan Aktay, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, TSO Başkanı Buğra Levent, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, kursiyerler ve davetliler katıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:13 Kaynak: İHA
Bilecik, Bozüyük, Güncel
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