ABD Adalet Bakanlığı, Kuzey Carolina'da yılbaşı gecesi DEAŞ'tan esinlenen bir saldırının önlendiğini açıkladı. Saldırganın bıçak ve çekiçle çok sayıda kişiye saldırmayı planladığı belirtildi.
Yetkililer, saldırganın Mint Hill kentinde yaşayan 18 yaşındaki Christan Sturdivant olduğunu açıkladı. Sturdivant, ayrıca yabancı bir terör örgütüne maddi destek sağlamak suçlamasıyla da yargılanıyor.
FBI ajanlarının evinde yaptığı aramada, "2026 Yeni Yıl Saldırısı" başlıklı el yazısı bir belge bulundu. Belgede, 20 kişiye bıçaklı saldırı düzenleme ve olay yerine gelen polis memurlarına saldırma planları yer alıyordu.
Son Dakika › 3-sayfa › ABD'de yılbaşı gecesini kana bulayacak saldırı son anda engellenmiş - Son Dakika
