Son Dakika Haberleri: Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İsmail Hakkı Edabali'den Görevi Devraldı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İsmail Hakkı Edabali'den Görevi Devraldı

1 saat önce

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İsmail Hakkı Edebali'den görevi devraldı Edebali, belediyenin 352 milyon lira borcu, 380 milyon da gayrimenkulü olduğunu açıkladıBURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İsmail Hakkı Edebali'den görevi devraldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İsmail Hakkı Edebali'den görevi devraldı
Edebali, belediyenin 352 milyon lira borcu, 380 milyon da gayrimenkulü olduğunu açıkladı

BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İsmail Hakkı Edebali'den görevi devraldı. Yılmaz, "Önemli olan koltuk değil, daha iyisine ulaşmaktır. Bizi bekleyen sorunlar var. Hen çalışmaya başlayacağız" dedi. Eski başkan İsmail Hakkı Edebali ise Yıldırım Belediyesi'nin 352 milyon lira borcu, 380 milyon liralık da gayrimenkulü bulunduğunu açıkladı.
Yıldırım Belediyesi'nde devir teslim heyecanı yaşandı. İsmail Hakkı Edebali, halefi Oktay Yılmaz'a koltuğunu devretti. Hayat ve canların kendilerine emanet edildiğini söyleyen Yılmaz, "Milletimizin bize verdiği her görev emanettir. Emanetlerin en büyüklerinden biri de şehir emanetidir. Dünya hayatı gelip geçicidir. Bugün biz varız, yarın başka kardeşlerimiz. Önemli olan koltuk değil, daha iyisine ulaşmaktır. Bizi bekleyen sorunlar var. An itibariyle ivedi olarak çalışmaya başlayacağız. Geçmişte yapılan güzel çalışmaları takdir edip tamamlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Şimdiye kadarki hizmetleri için Edebali'ye teşekkür ediyorum. Bundan sonra da onun tecrübelerinden yararlanacağız. Önümüzdeki 5 yılın bereketli olmasını diliyorum. Bugüne kadar birlikte yol yürüdük, bundan sonra da beraber yürüyeceğiz. Bundan sonra da onun bilgisinden istifade etmek istediğimi bildirmek istiyorum" diye konuştu.
Görevi devren Edebali ise, "31 Mart seçimlerinde ilçemizde yüksek bir oy oranıyla seçilen Oktay Yılmaz kardeşimi tebrik ediyorum. Görev yaptığımız süre içinde teşekkür etmemiz gereken çok insan var. Gece gündüz bizimle çalışan meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, mesai arkadaşlarımızın hepsine teşekkür borçluyuz. 5 yıllık süre içerisinde ilçemizde mekan ve insan ölçeğinde kuşatıcı bir anlayışla insanımızı ileriye taşıyacak hizmetler ürettik. Bu süre içinde her zaman insanlarımızın yanında olduk. Yıldırım bir dayanışma ilçesi" diye konuştu.
Devir teslim töreninde belediyenin borç ve bütçelerini de kamuoyu ile paylaşan İsmail Hakkı Edebali, "Kurumların rekabetinin en önemli göstergesi ekonomik verilerdir. 2014 yılında göreve geldiğimizde bütçe 190 milyon liraydı. Şu anda 352 milyon liraya ulaştı. İller Bankası'ndan kamulaştırma, kentsel dönüşüm ve alt yapıya kadar geniş alanı kapsayan 223 milyon lira borcu var. Nakit finansman için 57 milyon lira. Serbest piyasaya ise 73 milyon olmak üzere toplam 352 milyon lira borcumuz var. 380 milyon liralık da gayrimenkul varlığımız var" diye açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:53 Kaynak: İHA

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