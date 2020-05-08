Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gecekondu evlerin yıkım çalışmasına katılarak, mahalleye yeni bir okul alanı kazandıracaklarının müjdesini verdi.



1 yıl içerisinde 300'e yakın gecekondu ve metruk yapıyı yıktıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yıkım çalışması yapıyoruz. Melikgazi'mizi çok daha güzelleştirmek için gecekondu olan yapılar ve metruk yapıları yıkmakla ilgili bir çalışma başlattık. Bu bölge gecekonduların olduğu bir bölge. Burası imarda okul parseli. Hak sahipleriyle anlaştık. Kimseyi mağdur etmeden yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt Mahallemize yeni bir okul alanı kazandırdık. Talas ve Sivas Caddesini birbirine bağlayan ana aks üzerinde bulunan 54 gecekondunun yıkımına yapmıştık. Böylece yolu da genişletiyoruz. Bu yaz Melikgazi'miz çok güzel bir hale gelecek. Özelikle Melikgazi'de 1 yıl içinde 300'e yakın gecekondu ve metruk yapıyı yıktık. Mahallerimizde boş zamanlarda hafriyat temizliği yaparak ilçemizi daha temiz hale getiriyoruz" dedi.



Mahallesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Palancıoğlu'na teşekkür eden Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan ise, "Başkanımıza çok teşekkür ederim. Melikgazi'mizde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Yollarımız da yapılmaya başlandı. Güvenliği tehdit eden metruk yapılar yıkıldı. Mahallemizde temizlenmedik yer kalmadı" diye konuştu. - KAYSERİ