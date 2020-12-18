Melikgazi'de metruk binaların yıkımı devam ediyor - Son Dakika

Kayseri'de Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 15 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, yıkım çalışmalarında vatandaşları mağdur etmeden yeni evlerine taşıyacaklarını belirtti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki eski yapıların sahiplerinin hepsi ile anlaştıklarını ve yıkımların devam edeceğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Buraya yoğun bir mesai verdik. Buradaki cadde inşallah genişleyecek ve köy görünümü ortadan kalkacak. Çok daha nitelikli, parkı ile peyzajı ve yeni yapılaşması ile güzel bir alan haline gelecek. Yıldırım Beyazıt'ta eski binaların yıkımı hala devam ediyor. Sadece Yıldırım Beyazıt'ta değil tüm mahallelerde çalışma yapıyoruz. Kazım Karabekir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında, Toros Caddesi'nde bulunan 30'un üzerindeki gecekondu sahibi ile anlaştık, yıktık. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, sıfır dairelerine, sıcak yuvalarına yerleştiriyoruz. Kanal boyundaki 60 gecekonduyu sahipleriyle anlaşarak yıktık. Şu anda Kayseri'nin en nitelikli caddelerinden birisi, bisiklet yolu ile birlikte ortaya çıktı. İşte bu yol yaptığımız çalışmalarla daha da güzelleşecek. Hayırlı olmasını dilerim."