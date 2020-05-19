Yıldırım'dan çevre atağı - Son Dakika

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, geri dönüşüme kazandırdığı atıklarla ülke ekonomisinde önemli maddi tasarruf sağlanmasına öncülük ediyor.



Çevrenin korunması ve geri dönüşümde öncü projelergerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına yürüttüğü çalışmaları hızla sürdürüyor. Geliştirdiği aktif geri dönüşüm projeleriyle fark oluşturan Yıldırım Belediyesi, çevrenin korunmasına önemli katkı sağlıyor. Yıldırım Belediyesi, Nisan 2019-Nisan 2020 arasındaki 1 yıllık dönemde 20 bin 390 kilogram atık yağ, 5 bin 913 kilogram elektronik atık, 4 bin 532 kilogram atık pil, bin 671 kilogram cam atığı ve 3 bin 250 adet ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüme kazandırdı.



Çevresel etki vurgusu



Yıldırım Belediyesi olarak çevre koruma ve geri dönüşümü gelecek nesillere karşı sorumlulukları içerisinde gördüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Geri dönüşümün çevresel etkisi ekonomik boyutundan çok daha fazla. Etkin geri dönüşüm faaliyetleriyle hava kirliliğini ve su kirliliğini önemli ölçüde azaltabiliyoruz. Çevreye duyarlı uygulamalarımızla insan sağlığını tehdit eden durumların önüne geçiyor, çevremizi koruyarak gelecek nesillere bırakıyoruz. Geri dönüşüm sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA