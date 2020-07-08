Yıldırım düştü, 3 hektarlık ormanlık alan yandı - Son Dakika

Yıldırım düştü, 3 hektarlık ormanlık alan yandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alanda Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alanda Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Gökçealan Mahallesi Kurucaova mevkii'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören Mahalle sakinleri durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kuşadası ve Söke Orman Yangınlarına Müdahele ekipleri, bir buçuk saatlik çalışmalarının ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin yıldırım düşmesinden kaynaklandığı belirtildi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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