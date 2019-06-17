Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını - Aile fotoğrafı
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-Ortak yayının ardından, Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu'nun selamlaşması -Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir...
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:04 Kaynak: AA
-Ortak yayının ardından, Binali Yıldırım
, eşi Semiha Yıldırım
ve kızı Büşra Köylübay ile Ekrem İmamoğlu
, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim
İmamoğlu'nun selamlaşması
-Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya
'nın yaptığı ortak yayına katıldı. Ortak yayının ardından, Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu birlikte fotoğraf verdi.
İmamoğlu ve Yıldırım'ın karşılaşması aile fotoğrafıyla bitti
AA'dan açıklama: AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur
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