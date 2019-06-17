Son Dakika Haberleri: Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını - Aile fotoğrafı
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Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını - Aile fotoğrafı

17 dakika önce

-Ortak yayının ardından, Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu'nun selamlaşması -Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir...

-Ortak yayının ardından, Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu'nun selamlaşması
-Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yaptığı ortak yayına katıldı. Ortak yayının ardından, Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu birlikte fotoğraf verdi.
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını - Aile fotoğrafı
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:04 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu, Semiha Yıldırım, Binali Yıldırım, İmamoğlu, Güncel
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