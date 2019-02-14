Son Dakika Haberleri: Yıldırım - "Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" Çalıştayı...

Yıldırım - "Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" Çalıştayı...

23 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 6. yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu çalıştaya katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 6. yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu çalıştaya katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:29 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel
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