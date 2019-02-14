Yıldırım - "Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" Çalıştayı...
23 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 6. yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu çalıştaya katıldı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, "Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 6. yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu çalıştaya katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:29 Kaynak: AA
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