LİMANIN 600 METRE AÇIĞINA DEMİRLEDİ
Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak Yıldırım Sondaj Gemisi, Filyos Limanı'nın 600 metre açığına demirledi. 'Yıldırım' sondaj gemisinin, kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, mart ayı sonunda Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor. Mersin Taşucu Limanı'ndan 3 günde 1850 kilometre katederek, Filyos Limanı açığına demirleyen 'Yıldırım' sondaj gemisi havadan dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Yıldırım Sondaj Gemisi Filyos Limanı'nda - Son Dakika
