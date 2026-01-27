Yıldırım Sondaj Gemisi Filyos'ta! - Son Dakika
Yıldırım Sondaj Gemisi Filyos'ta!

27.01.2026 16:40
Türkiye'nin yeni derin deniz sondaj gemisi Yıldırım, Filyos Limanı'nda görüntülendi ve nisan ayında faaliyetlere başlayacak.

Türkiye'nin enerji filosuna katılan en yeni üyesi "Yıldırım" derin deniz sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda havadan görüntülendi.

Filyos Limanı'na gelen Yıldırım, 228 metrelik dev gövdesiyle göz kamaştırdı. Boğaz köprülerinin altından geçebilmesi amacıyla kulesi demonte edilen gemi, kulesiz haliyle dron kameralarına yansıdı. Karadeniz'e ulaşan teknoloji üssünde, kule montajı için hummalı bir mesai başlayacak.

Nisanda sondaja başlayacak

42 metre genişliğe sahip olan ve 200 personele yaşam alanı sunan Yıldırım, üzerindeki helikopter pisti ve 7. nesil sondaj kabiliyetleriyle Türkiye'nin denizlerdeki gücünü pekiştirecek.

Filyos'taki teknik hazırlıkların ve kule birleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından dev gemi, nisan ayı itibarıyla Karadeniz'deki faaliyetlerine başlayacak.

Enerji ordusunun 5. yıldızı

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından Karadeniz'e ulaşan 5'inci derin deniz sondaj gemisi olan Yıldırım, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinde kritik bir rol üstlenecek. Türkiye, Yıldırım'ın da operasyonel hale gelmesiyle birlikte dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip ülke konumunu perçinlemiş olacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Denizcilik, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

