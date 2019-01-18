Son Dakika Haberleri: Yıldırım ve Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Kesonunu Denizle Buluşturdu (2)

Yıldırım ve Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Kesonunu Denizle Buluşturdu (2)

1 saat önce

YILDIRIM, ÇANAKKALE'DEN AYRILDITBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gelibolu ilçe merkezindeki Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kıldığı Cuma namazı çıkışı dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla tokalaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yıldırım ve Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Kesonunu Denizle Buluşturdu (2), System.String[]
YILDIRIM, ÇANAKKALE'DEN AYRILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gelibolu ilçe merkezindeki Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kıldığı Cuma namazı çıkışı dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla tokalaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım bir ailenin evinde misafiri oldu. Ardından 2'nci Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı'yı ziyaret eden Yıldırım, Yazıcızade Mehmed Efendi Türbesi ziyareti sonrası helikopterle Çanakkale'ye geçti. Yıldırım'ın uçakla İstanbul'a gideceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:46 Kaynak: DHA

Gelibolu, Binali Yıldırım, Çanakkale, Güncel
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