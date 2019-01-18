Yıldırım ve Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Kesonunu Denizle Buluşturdu (2)

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1 saat önce
YILDIRIM, ÇANAKKALE'DEN AYRILDITBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gelibolu ilçe merkezindeki Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kıldığı Cuma namazı çıkışı dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla tokalaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.
YILDIRIM, ÇANAKKALE'DEN AYRILDI
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Gelibolu
ilçe merkezindeki Gazi Süleyman Paşa
Camii'nde kıldığı Cuma namazı çıkışı dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla tokalaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım bir ailenin evinde misafiri oldu. Ardından 2'nci Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı'yı ziyaret eden Yıldırım, Yazıcızade Mehmed Efendi Türbesi ziyareti sonrası helikopterle Çanakkale
'ye geçti. Yıldırım'ın uçakla İstanbul
'a gideceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:46 Kaynak: DHA
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