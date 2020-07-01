Yıldırımın isabet ettiği bölgede çıkan yangında 500 dönüm ekili alan zarar gördü - Son Dakika

Yıldırımın isabet ettiği bölgede çıkan yangında 500 dönüm ekili alan zarar gördü

Batman'ın Gercüş ilçesinde yıldırımın isabet ettiği bölgede çıkan yangında, yaklaşık 500 dönüm buğday ekili alanda zarar oluştu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yıldırımın isabet ettiği bölgede çıkan yangında, yaklaşık 500 dönüm buğday ekili alanda zarar oluştu.

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Alınan bilgiye göre, Arıca ve Yenice köylerinde mera ve buğday ekili tarlalaya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından köylülerin de desteğiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 500 dönüm tarım arazisinde yangın nedeniyle zarar oluştu.

Ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Gercüş, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıldırımın isabet ettiği bölgede çıkan yangında 500 dönüm ekili alan zarar gördü - Son Dakika

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