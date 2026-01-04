Yıldız Dağı'nda Kayak Sezonu Açıldı - Son Dakika
Yıldız Dağı'nda Kayak Sezonu Açıldı

04.01.2026 19:40
Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde kayak sezonu başladı. 120 gün misafir ağırlanacak.

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Yurt içi ve dışından ilgi gören Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yeni sezon açılışı yapıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, ziyaret ettiği kayak merkezinin son durumu hakkında Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı.

Yıldız Dağı'nın Sivas'ın yükselen değeri olduğunu belirten Şimşek, "Bugün itibarıyla kayak sezonunu açmış bulunmaktayız, misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kentte önceki gün beklenen ve özlenen kar yağışının gerçekleştiğini anımsatan Şimşek, "Bu yağışlardan Yıldız Dağı Kayak Merkezi de nasibini aldı. Tüm kayak pistlerimiz sezona hazır ve kar yağışıyla da elverişli hale geldi." diye konuştu.

Kar kalınlığının bölgede 1 metreyi bulduğunu söyleyen Şimşek, "İnşallah güzel bir sezon bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl maalesef yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kısa bir sezon olmuştu, misafirlerimizi burada ağırlayamamıştık. Ancak bu sezon 120 gün kayak sezonu bekliyoruz, 200 binin üzerinde de misafir ağırlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların halaylar çekerek eğlendiği merkezde, kayakçılar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla sezon açılışını gerçekleştirdi.

Kayakçılar havai fişek eşliğinde kayak keyfi yaşadı.

Açılışa il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ve 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, bungalov evler, kafe ve restoran bulunuyor.

Kaynak: AA

