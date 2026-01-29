Yıldız: Gazze Ateşkesi Kırılgan

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Gazze'deki ateşkesin " İsrail'in devam eden saldırganlığı nedeniyle" kırılgan yapısını koruduğuna dikkati çekti.

Yıldız, " Orta Doğu'da durum" başlığı altında Filistin sorunu üzerine BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen açık tartışma toplantısında, dönem başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye devletleri adına konuştu.

Ateşkesin, yıkıcı düşmanlıklara son verme yolunda kritik bir dönüm noktasını teşkil ettiğini belirten Yıldız, işgalci güç İsrail'in "tekrarlayan saldırıları ve insani yardıma yönelik kısıtlamaları" nedeniyle bu sürecin kırılganlığını koruduğunu ifade etti.

Yıldız, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkese devam etme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte, işgalci güç olarak İsrail'in Filistin halkına, özellikle Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da devam eden saldırganlığına, Kudüs'teki kutsal yerlerdeki tarihi ve yasal statükonun ihlalleri de dahil olmak üzere dikkat çekmek istiyoruz." dedi.

Bu yasa dışı eylemlerin BMGK'nin 2803 sayılı kararına uygun olarak ateşkes anlaşmasının sorunsuz bir şekilde uygulanmasını engellemekte olduğunu aktaran Yıldız, "İyileşme ve yeniden yapılanmayı sağlamak için İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesinin gerekliliğini vurguluyoruz." diye konuştu.

Yıldız, İİT'nin İsrail'in bu hukuksuz uygulamalarına karşı tepkisini ortaya koyduğu konuşmasında, "Yukarıda belirtilenlere rağmen, İİT, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının başlamasını ve Gazze'yi geçici olarak yönetecek Filistin komitesinin kurulmasına ilişkin son duyuruyu memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız, Güvenlik Konseyi'ni ateşkesi adil, kalıcı ve kapsamlı bir duruma dönüştürme amacıyla ilgili kararlarının uygulanması konusunda harekete geçmeye davet etti.

"İsrail tazminat ödenmeye zorlanmalıdır"

Yıldız, İsrail'in BM, Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen tesislere su, elektrik ve diğer temel hizmetlerin kesilmesi kararının İİT tarafından "kınandığını" bildirdi.

Yıldız, "Ayrıca, işgalci güç (İsrail) tarafından UNRWA'nın kovulduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki BM yerleşkesinin yıkılmasını şiddetle kınıyoruz." dedi.

Bu saldırganlık eylemi dahil İsrail'in BM'ye karşı tüm ihlallerinin kınanması gereğine değinen Yıldız, "İsrail bu yasa dışı önlemleri durdurmalı, geri almalı ve örgüte tazminat ödemeye zorlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Yıldız, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını da kınadıklarını belirttiği konuşmasında, Tel Aviv yönetiminin "Suriye Golan'ı da dahil" tüm işgal altındaki Arap topraklarından tamamen çekilmesi gereğini vurguladı.

İİT'nin, İsrail'in, 27 Kasım 2024'ten bu yana ateşkes ilan ettiği Lübnan'a yönelik hava ve kara saldırılarına devam etmesini de kınadığını aktaran Yıldız, "Konseyi, İsrail'in Suriye ve Lübnan'dan derhal, tam ve koşulsuz olarak çekilmesini sağlamaya çağırıyoruz." diye konuştu.