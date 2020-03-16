Yıldız Holding Kurumsal İletişim'de üst düzey atama - Son Dakika

Yıldız Holding'in Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü'ne Tuğçe Altınsoy getirildi. Altınsoy, önümüzdeki dönemde Yıldız Holding'in tüm iletişim süreçlerinden sorumlu olacak.



Basın ve iletişim dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Tuğçe Altınsoy, Yıldız Holding'in tüm iletişim stratejilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına liderlik edecek.



Tuğçe Altınsoy, 2003 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu ve kariyerine üniversite yıllarında TRT Ankara'da muhabir olarak başladı. 2009-2013 yılları arasında PARA Dergisi'nde gazetecilik yaptı.



2010 yılında Columbia Üniversitesi'nin Citi Group iş birliğiyle dünya çapında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gazetecileri için açtığı "Citi Journalistic Excellence Award" yarışmasında Türkiye'den birinci seçilerek New York'ta bulunan Columbia Üniversitesi Gazetecilik Yüksekokulu'nda eğitim hakkı kazandı. - İSTANBUL