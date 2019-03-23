Son Dakika Haberleri: Yıldız Robocon'19 Etkinliği Başladı

Yıldız Robocon'19 Etkinliği Başladı

38 dakika önce

Yıldız Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Kulübü öğrencileri tarafından Yıldız Robocon'19 etkinliği düzenlendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Kulübü öğrencileri tarafından Yıldız Robocon'19 etkinliği düzenlendi.

Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, 7 farklı kategoride 3 bin yarışmacı, 500 robot projesi ile katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Koordinatörü Vedat Çolak, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Amacımız, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin, Türkiye'de ve dünya standartlarındaki değerini korumak ve yükseltmek, ülkemizde robotik biliminin nerede olduğunu görmek ve bir adım ileriye taşımak, ortaöğrenim ve yükseköğrenim gören öğrencilerin robotik bilimine olan ilgilerini arttırmak ve endüstriyel firma yetkilileri ile öğrencileri aynı platformda buluşturmak."

Etkinlik, 25 Mart'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:23 Kaynak: AA

Davutpaşa, Yıldız Teknik Üniversitesi, Güncel
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