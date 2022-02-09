Yıldız Teknopark, "GamesUP" projesini İstanbul'da tanıttı - Son Dakika

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark, İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteklediği, mobil oyun ve e-spor alanında İstanbul'da en büyük çaplı kuluçka merkezi olan "GamesUP" projesini tanıttı.

Üniversitenin Davutpaşa Yerleşkesi'ndeki Tarihi Hamam Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Yıldız Teknopark'ın 19 yıldır birçok önemli çalışmaya imza attığını söyledi.

Üniversitesinin öncü faaliyetleri sürdürmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstanbul bölgesinin en büyüğü olan kuluçka merkezimiz, oyun ve e-spor dünyasına önemli katkılar sağlayacak. Katma değeri yüksek, yenilikçi, ileri teknoloji ürün ve hizmetleri üretme potansiyeli olan girişimcileri teşvik ederek, üniversitemizin bilimsel bilgi birikimini inovatif girişimlere aktaracak ve yeni değerler üretilmesini sağlayacağız. Program kapsamında girişimcilere vereceğimiz destekle ortaya çıkacak ürün ve markaların global pazarda dünyanın en büyükleri arasına gireceğine yürekten inanıyorum."

"Büyüyen sektörlerin en başında oyun ekosistemi geliyor"

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ise yerli markaların doğmasına öncülük edecek ilham verici ekosistem kurduklarını, ulusal rekabet gücüne katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Teknoparkın yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makine, kimya, havacılık, enerji, savunma sanayi, inşaat ve gıda gibi birçok sektörde çalışmalarını yürüttüğünü anlatan Tanışman, "Pandemi süreci birçok sektörü olumsuz yönde etkilerken oyuncu sayısını ve oyuna harcanan para miktarını, dolayısıyla oyun sektörünün büyüme hızını artırdı. Bu noktada değişim trendini yakalayabilen, yaratıcı genç girişimcilerin varlığı ile hızla büyüyen sektörlerin en başında oyun ekosistemi geliyor." diye konuştu.

Tanışman, Türk e-spor ekolü ile oyun ekosisteminin teknoparkların ev sahipliğinde daha keyifli izleneceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Oyun sektörü 5 yıl önce yılda 91 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahipken 2020'ye geldiğimizde ise 160 milyar dolarlık şaşırtıcı bir pazar büyüklüğüne ulaştı. Oyun geliştiriciler fikirlerini ürüne, ürünlerini ise pazara sunulabilecek markalara dönüştürürken en çok yeterli donanıma, alanında uzman yetenekli ekiplere, pazarlamaya, maddi kaynaklara ve yatırıma ihtiyaç duyuyor. GamesUP ile bu ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyoruz. Girişimcilerimize sağladığımız bu desteklerle Türkiye'de daha fazla başarılı oyun şirketi ve 'unicorn'ları beraberinde getireceğine inanıyoruz."

"Ürünlerin global pazarlarda ticarileştirmelerine katkı sağlayacağız"

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci de proje kapsamındaki tüm faaliyetlerin Davutpaşa Kampüsü'nde, alanında uzman eğitmen, mentor ve danışmanların katkısıyla yürütüleceğini söyledi.

Programa başvuruların "www.gamesup.com.tr" üzerinden yapılacağını aktaran İnci, şu bilgileri verdi:

"Merkezimizin faaliyetleri, hızlandırma ve kuluçka olmak üzere iki farklı kulvarda olacak. Hızlandırma programımızda mobil oyun ve e-spor dikeyinde ürün geliştirmiş ancak henüz pazara sunmamış veya sadece Türkiye pazarına sunmuş girişimcilere pazarlama, yatırımcı ve finansmana erişim, markalaşma ve kurumsallaşma, kullanıcı deneyimi tasarımı, finans ve hukuk konularında danışmanlık ve mentorluk desteği vereceğiz. Böylece ürünlerin global pazarlarda ticarileştirmelerine katkı sağlayacağız."

İnci, kuluçka merkezinde girişimcilerin ürünlerini geliştirmeleri ve pazara sunabilmeleri için gereken eğitim, mentorluk ve danışmanlık desteklerini vereceklerini bildirdi.

Projenin devamında İstanbul genelinde faaliyet gösterecek oyun kümelenmesi yapısının hayata geçirilmesini planladıklarını belirten İnci, "Bugün gerçekleştireceğimiz GamesUP lansmanı melek yatırımcıların, girişimcilerin, oyun dünyasında söz sahibi olan önemli isimlerin katılımıyla bir zirve niteliğinde olacak." dedi.