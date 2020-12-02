Yıldız Tilbe: Devlet bana zorla aşı yaptıramaz

KIŞIN gelmesiyle koronavirüs vaka sayılarında artış görülmeye başlandı. Bilim dünyası salgını sona erdirecek COVID-19 aşısının çalışmalarına hız verdi. Alman ve Çin menşeli ilk aşılar dünyanın çeşitli yerlerinde uygulanmaya başlandı. Çin'den ithal edilen ilk aşıların önümüzdeki aydan itibaren Türkiye'de de başta sağlık çalışanları olmak üzere uygun görülen kişilere yapılmaya başlanacağını açıklandı.

NE AŞI, NE ÇİP, NE HES!

Aşı açıklamasının ardından Yıldız Tilbe beklenmedik bir çıkış yaptı. Sanat dünyasının sıra dışı isimlerinden Yıldız Tilbe, tüm dünyanın umutla beklediği COVID-19 aşısına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında aşı yaptırmayacağını duyuran Tilbe'nin mesajları büyük tepki çekti. Şarkıcı, Twitter hesabına şöyle yazdı: "Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir. Adımı, ülkemi, soyumu, kan grubumu ben seçmedim. Bunun dışında devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz. Ne aşı, ne çip, ne HES. Kabul etmiyorum. Ben devlet için değil devlet benim içindir."