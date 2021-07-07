Yıldıztepe'nin yol sorunu çözülüyor - Son Dakika

Nazilli Belediyesi Yıldıztepe Mahallesi 28 Sokak ve çevresinde yeni yol açma ve park yapım faaliyetlerine başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi 28 Sokak ve çevresinde kalan alanlarda yeni yol açma, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmaları ile park yapım faaliyetlerine başladı. Yaklaşık 1 ay sürecek olan çalışmalar kapsamında, 28 Sokak ve bağlantı yollarının kazıma işlemleri yapılarak kenar bordür döşeme işlemleri tamamlandı. Mahalle sakinlerinin çalışmalar nedeniyle mağduriyet yaşamaması için, iş makinalarının faaliyetleri sırasında sulama yapılarak toz oluşumunun önüne geçildi. Çalışmaları yakından takip eden mahalle sakinleri hayata geçirilen projelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür etti.

Yıldıztepe Mahallesi'nin farklı noktalarında da çalışmaların sürdüğünü kaydeden Mahalle Muhtarı Ahmet Sak, "Mahallemizde talepler bir bir yerine getirilmektedir. Ayrıca bulunduğumuz yerin çevre noktalarında yol genişletme ve park çalışmaları yapılmaktadır. Çakıcı Sokak'ta da yol yapımı devam etmektedir. Batı kısmında da çevre düzenlemesi ve yol bakımı yapılmaktadır. Çalışmaların devamını diliyor, Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

35 kişilik ekip ve 10 iş makinası ile yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Başkan Özcan, "Bugüne kadar siyaset değil hizmet üretmek için çalıştık. Bunun karşılığını da vatandaşlarımız sevgisi ile bizlere gösterdi. Bundan sonra da tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte Nazillimizde iyi ve güzel işler yapmak için çalışacağız" dedi. - AYDIN