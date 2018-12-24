Son Dakika Haberleri: 'Yılın En'leri Araştırması Sonuçları Açıklandı!

'Yılın En'leri Araştırması Sonuçları Açıklandı!

48 dakika önce

Araştırmaya göre 2018 yılında en iyi erkek şarkıcı Tarkan, en iyi kadın şarkıcı ise Aleyna Tilki oldu.

'Yılın En'leri Araştırması Sonuçları Açıklandı!, System.String[]

TV dünyasında yılın erkek oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, kadın oyuncusu Özge Özpirinçci çıktı. Katılımcılara göre yılın en iyi yerli TV dizisi Çukur, en iyi yerli internet dizisi ise Şahsiyet…

Türkiye'nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, 'Yılın En'leri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre 2018 yılının en iyi erkek şarkıcısı Tarkan, en iyi kadın şarkıcısı ise Aleyna Tilki oldu. Yılın dizi ve filmlerinin de değerlendirildiği araştırmada 2018'in en çok beğenilen filmi Müslüm, dizisi ise Çukur çıktı. Katılımcılara göre yılın en iyi oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci.

28 Kasım- 5 Aralık 2018 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili 4.392 kişi katıldı. Araştırma kapsamında, katılımcılara 'bu yılın en'leri hakkında sorular yöneltildi.

İŞTE TÜRKİYE'DE MÜZİK VE TV DÜNYASININ ENLERİ:

2018 YILININ EN İYİ ERKEK ŞARKICISI: TARKAN

2018 YILININ EN İYİ KADIN ŞARKICISI: ALEYNA TİLKİ

2018 YILININ EN İYİ ŞARKISI: ALEYNA TİLKİ FEAT. EMRAH KARADUMAN/ YALNIZ ÇİÇEK

2018 YILININ EN İYİ ERKEK OYUNCUSU: KIVANÇ TATLITUĞ

2018 YILININ EN İYİ KADIN OYUNCUSU: ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

2018 YILININ EN İYİ YERLİ TV DİZİSİ: ÇUKUR

2018 YILININ EN İYİ YABANCI İNTERNET DİZİSİ: LA CASA DE PAPEL

2018 YILININ EN İYİ YERLİ İNTERNET DİZİSİ: ŞAHSİYET

2018 YILININ EN İYİ YERLİ SİNEMA FİLMİ: MÜSLÜM

2018 YILININ EN İYİ YABANCI SİNEMA FİLMİ: AVENGERS: INFİNİTY WAR (AVERGERS: SONSUZLUK SAVAŞI)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:00 Kaynak: Bültenler

TV, Tarkan, Aleyna Tilki, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın Deniz Çakır, Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi

Platonik Aşkı, Genç Kadına Sokak Ortasında Dehşeti Yaşattı Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 15:48:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Yılın En'leri Araştırması Sonuçları Açıklandı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]