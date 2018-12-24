'Yılın En'leri Araştırması Sonuçları Açıklandı!

TV dünyasında yılın erkek oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, kadın oyuncusu Özge Özpirinçci çıktı. Katılımcılara göre yılın en iyi yerli TV dizisi Çukur, en iyi yerli internet dizisi ise Şahsiyet…

Türkiye'nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, 'Yılın En'leri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre 2018 yılının en iyi erkek şarkıcısı Tarkan, en iyi kadın şarkıcısı ise Aleyna Tilki oldu. Yılın dizi ve filmlerinin de değerlendirildiği araştırmada 2018'in en çok beğenilen filmi Müslüm, dizisi ise Çukur çıktı. Katılımcılara göre yılın en iyi oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci.

28 Kasım- 5 Aralık 2018 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili 4.392 kişi katıldı. Araştırma kapsamında, katılımcılara 'bu yılın en'leri hakkında sorular yöneltildi.

İŞTE TÜRKİYE'DE MÜZİK VE TV DÜNYASININ ENLERİ:

2018 YILININ EN İYİ ERKEK ŞARKICISI: TARKAN

2018 YILININ EN İYİ KADIN ŞARKICISI: ALEYNA TİLKİ

2018 YILININ EN İYİ ŞARKISI: ALEYNA TİLKİ FEAT. EMRAH KARADUMAN/ YALNIZ ÇİÇEK

2018 YILININ EN İYİ ERKEK OYUNCUSU: KIVANÇ TATLITUĞ

2018 YILININ EN İYİ KADIN OYUNCUSU: ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

2018 YILININ EN İYİ YERLİ TV DİZİSİ: ÇUKUR

2018 YILININ EN İYİ YABANCI İNTERNET DİZİSİ: LA CASA DE PAPEL

2018 YILININ EN İYİ YERLİ İNTERNET DİZİSİ: ŞAHSİYET

2018 YILININ EN İYİ YERLİ SİNEMA FİLMİ: MÜSLÜM

2018 YILININ EN İYİ YABANCI SİNEMA FİLMİ: AVENGERS: INFİNİTY WAR (AVERGERS: SONSUZLUK SAVAŞI)