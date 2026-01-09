Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kendir, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Kendir, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Minik balık" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli Yüz" fotoğrafını, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini oyladı.

Koramiral Kendir, "Yılın Kareleri" oylamasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu seneki fotoğraflar her yıl olduğu gibi gerçekten çok güzel, her biri bir sanat eseri. Kategoriler artmış, her geçen sene çekilen fotoğraflardan seçmekte güçlük çekiyorum. Bu da her geçen sene bu etkinliğin kalitesinin arttığının bir göstergesi. Bu yıl da son derece güzel fotoğraflar seçilmiş."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.