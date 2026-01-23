Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylaması Başladı
23.01.2026 13:18
Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Şahin, 2025 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve fotoğrafları inceledi.

Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını seçen Şahin, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" adlı fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafını oylayan Şahin, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

Yarışmada birbirinden anlamlı fotoğrafların yer aldığını belirten Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

