Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eraslan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafını tercih eden Eraslan, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Günlük Hayat"ta Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" ve "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçti.

Eraslan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafı ile Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğraflarını oyladı.

"Tüm fotoğraflar, insana dokunan, hayatı yakalayan, içten, samimi çalışmalar"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı da olan Zeki Eraslan, Gazze'nin tüm dünyanın gözü önünde insanlık trajedisinin yaşandığı bir alan olduğunu belirterek, "Gazze, 21. yüzyılda uluslararası hukukun yerle bir edildiği, yüz binlerce insanın sakat bırakıldığı, milyonlarca insanın açlığa mahkum edildiği bir dramın öyküsüdür. Hepimizin kanayan yarasıdır." dedi.

Gazze fotoğraflarının tarihsel bir belge özelliği taşıdığını ifade eden Eraslan, "İleride bu olaylar tarihe not düşüldüğünde, bu soykırım gelecek kuşaklara anlatıldığında bu fotoğraf karelerinin önemli birer belge olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Foto muhabirlerini tebrik eden ve başarılar dileyen Eraslan, şunları kaydetti:

"Tüm fotoğraflar, insana dokunan, hayatı yakalayan, içten, samimi çalışmalar. Objektif olarak da iyi yakalanmış fotoğraflar. Fotoğrafları çekenlerin hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Her birimiz önceliklerimize göre bir seçim yapıyoruz. Benim daha çok insanlık, yardımseverlik ve Gazze'de yaşanan trajedi noktasında farkındalığım daha fazla. Tüm kategorileri başarılı buldum. Anadolu Ajansını kutluyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.