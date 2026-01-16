Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

16.01.2026 11:17
Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Dereci, 2025 Yılın Kareleri oylamasında birçok fotoğrafa oy verdi.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dereci, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" fotoğrafını seçen Dereci, "Haber" kategorisinde tercihini Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" karesinden yana kullandı.

Dereci, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" karesine oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

