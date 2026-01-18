Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
18.01.2026 17:25
İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Keskin, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasına destek verdi.

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Keskin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı karesini seçen Keskin, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı fotoğrafını oyladı.

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Keskin, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" başlıklı eserine oy verdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel

