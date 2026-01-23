Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güran, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını seçen Güran, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya karşı" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını oyladı.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçen Güran, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Y.M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafına oy verdi.

"Gazze başlığının olması nedeniyle sizleri tebrik ediyorum"

Rektör Prof. Dr. Güran, fotoğrafların hepsinin "çok güzel" ve verdiği mesajların "enteresan" olduğunu belirtti.

Fotoğraf seçmekte zorlandığını aktaran Güran, son bir yıldır hem dünyada hem de Türkiye'de öngörülemeyen gelişmelerin olduğunu belirterek, 2026'nın tüm dünya için huzur, refah ve mutluluk getirmesini diledi.

İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Güran, şöyle konuştu:

"Yaşanan olaylar içerisinde insanlık dramı olarak zihnimizde iz bırakan, bizi bazen insanlığımızdan utandıran Gazze meselesi, Filistin'de yaşananlar, Filistin halkının yaşadığı zulüm, bunun dünyanın medeni ülkeleri tarafından sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi rahatlıkla izlenebiliyor olması hakikaten hepimizi insanlığımızdan utandıran bir tablo. Bu kategorilerin içerisinde böyle bir Gazze başlığının olması nedeniyle de sizleri tebrik ediyorum.

Benim seçtiğim fotoğrafta neredeyse kemikleri sayılan bir kız çocuğu. Gözlerinin içerisinde acıyı, dramı, ümitsizliği ya da kendisine bunu reva gören diğer insanlara karşı duyduğu, ben nefret demek istemiyorum ama onlara kızdığını, hırslandığını hissettiren bir bakış var. İnşallah dünyada hiçbir çocuk böyle bir bakış ya da böyle bir koşulda yaşama zorunluluğu altında kalmaz. Ben bu konuyu gündeme taşıdığınız için sizlere hakikaten çok teşekkür ediyorum."

Oylama, 15 Şubat'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.