Son Dakika Haberleri: Yılın Olayları 2018 - Nisan (3)

Yılın Olayları 2018 - Nisan (3)

3 saat önce

İSTANBUL BOĞAZI'NDA YÜK GEMİSİ YALIYA ÇARPTI (07.04.2018) Yük gemisinin yalıya çarpma anı Hasar gören yalıdan görüntüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntüAHMET AĞAOĞLU, TRABZONSPOR'UN YENİ BAŞKANI OLDU (08.04.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA YÜK GEMİSİ YALIYA ÇARPTI (07.04.2018)
Yük gemisinin yalıya çarpma anı
Hasar gören yalıdan görüntüler
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntü

AHMET AĞAOĞLU, TRABZONSPOR'UN YENİ BAŞKANI OLDU (08.04.2018)
Ahmet Ağaoğlu'nun adaylık açıklaması
Trabzonspor kongresinden görüntüler
Oy verme işlemi ve sonuçların açıklanması
Ahmet Ağaoğlu'nun teşekkür konuşması
Yeni yönetimin toplu görüntüsü
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu'nun açıklaması

DOĞAN MEDYA GRUBU, DEMİRÖREN MEDYA GRUBUNA DEVREDİLDİ (09.04.2018)
Aydın Doğan'ın çalışanlara veda etmesi
Demirören Medya Grubu binasından detaylar

EECZACIBAŞI VİTRA KADINLAR CEV KUPASI ŞAMPİYONU (10.04.2018)
Taraftarlardan detaylar
Müsabakanın sona ermesi ve voleybolcuların sevinç gösterileri
Eczacıbaşı Vitra takımının kupasını alması
Teknik direktör ve sporcuların açıklamaları
Oyuncuların toplu halde görüntüsü

BAŞKENTRAY AÇILDI (12.04.2018)
Açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler
Başkentray istasyonundan ve trenden detay
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Kurdele kesimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk tren seferini gerçekleştirmesi
Seyir halindeki trenden görüntüler YILIN OLAYLARI 2018 - NİSAN (3)

2018 yılının Nisan ayında aralarında Başkentray'ın açılışı, İstanbul Boğazı'nda yük gemisinin yalıya çarpması, Ahmet Ağaoğlu'nun başkan seçildiği Trabzonspor kongresi, Doğan Medya Grubu'nun devri ve Eczacıbaşı Vitra'nın Kadınlar CEV Kupası şampiyonluğundan oluşan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:15 Kaynak: AA

Fatih Sultan, Trabzonspor, İstanbul Boğazı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'da Kadro Dışı Kalan Burak Yılmaz, Napoli'yle Anlaştı Eski AK Partili Yeni CHP'li Şener, Kürsüde Tam 66 Defa "Ben" Dedi

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'dan Payitaht Dizisine Eleştiri: Böyle Bir Abdülhamid Yok 15 Yaşındaki Kızı İntihar Edince, Acılı Anneyi Kimse Sakinleştiremedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 09:29:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılın Olayları 2018 - Nisan (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]